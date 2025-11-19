إعلان

الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

كتب : مصراوي

11:19 م 19/11/2025

الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

(د ب أ)

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا،وكييف هي المسؤولة عن توقف المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وتابع بيسكوف: "في الواقع، يعود هذا التوقف إلى عدم رغبة نظام كييف في مواصلة هذا الحوار"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح بيسكوف أن من الممكن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، فورا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن العمل اللازم لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لم يستكمل بعد.

