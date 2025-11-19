مسؤول في حماس: إسرائيل تسعى لتدمير اتفاق وقف النار بغزة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، إن المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال يكذب من أجل تبرير جرائمه وتصعيده في قطاع غزة.

وأوضح مسؤول في حركة حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يسعى لتدمير اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنطقة برمتها.

وطالب المسؤول في حماس، الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها والضغط على الاحتلال لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يثبت للعالم قدرته على إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد طاهر النونو، أن التصعيد الإسرائيلي في غزة غير مبرر وقوات الاحتلال لم تتعرض كما تزعم لأي إطلاق نار في القطاع.