صحة غزة: 25 شهيدا وأكثر من 77 جريحا بسبب الغارات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إثر الغارات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس.

وقالت صحة غزة، في بيان له الأربعاء، إن 25 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 77 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم.

ومن ناحيتها، أكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل أبلغت القيادة الأمريكية مسبقًا، بأن جيش الاحتلال سيقوم بشن غارات جوية على قطاع غزة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم استهداف قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة، قائلة: "أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف اجتماعا لقيادات عسكرية في حماس بحي الزيتون شرق مدينة غزة".