إعلان

"انتهاكاً خطيراً للسيادة".. سوريا تدين دخول نتنياهو للأراضي السورية

كتب-عبدالله محمود:

07:22 م 19/11/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت سوريا الجولة الميدانية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب سوريا.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دخول نتنياهو للأراضي السورية يعتبر انتهاكاً خطيراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأكدت الخارجية السورية، أن هذه الجولة الميدانية تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

وطالبت سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أرضها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض النزاع 1974.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو دخول نتنياهو للأراضي السورية الخارجية السورية دخول نتنياهو للأراضي السورية انتهاك لسيادة البلاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة