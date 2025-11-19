أدانت سوريا الجولة الميدانية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب سوريا.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دخول نتنياهو للأراضي السورية يعتبر انتهاكاً خطيراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأكدت الخارجية السورية، أن هذه الجولة الميدانية تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

وطالبت سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أرضها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض النزاع 1974.