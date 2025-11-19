نتنياهو ووزير دفاعه يجريان جولة ميدانية داخل الأراضي السورية |صور



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قاما بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية، حيث استمعا إلى عرض تفصيلي حول الوضع الأمني في المنطقة.

وشارك في الجولة أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشاباك.

تأتي هذه الزيارة في وقت تتكثف فيه الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، رغم التقارير التي تشير إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الخلافات تتمحور حول رفض إسرائيل طلب الرئيس السوري أحمد الشرع الانسحاب من جميع المواقع التي استولت عليها قواتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، واقترحت بدلاً من ذلك الانسحاب من بعض المواقع فقط مقابل اتفاق سلام شامل، وهو خيار غير مطروح حالياً.

يُذكر أن نتنياهو كان قد طلب سابقاً تأجيل جلسة محاكمته اليوم لدواعٍ أمنية، تزامناً مع هذه الزيارة.