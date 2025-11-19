اليوم.. ترامب يُلقي كلمة في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي



وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلقي كلمة في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي اليوم الأربعاء.

ووقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الثلاثاء، اتفاقات في مجالَي الطاقة النووية لأغراض مدنية والدفاع، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أن البلدين صادقا على إعلان مشترك حول الطاقة النووية لأغراض مدنية يُنشأ بموجبه الأساس القانوني للتعاون الذي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات على مدى عقود ويجري بما يتوافق مع قواعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا للغد.