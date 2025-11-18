إعلان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا تجمعا لعناصر حماس في جنوب لبنان

كتب : محمود الطوخي

11:11 م 18/11/2025

سلاح الجو الإسرائيلي

كتب- محمود الطوخي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم عناصر مسلحة عملت داخل مجمع تدريبات تابع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن عناصر حماس استخدموا المجمع المستهدف للتدريب والتأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال وإسرائيل.

وأشار أدرعي، في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين، إذ استُخدمت ذخائر دقيقة بعد عمليات استطلاع جوي ومعلومات استخباراتية أخرى.

وأوضح أدرعي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضد تموضع حركة حماس في لبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل بقوة ضد مقاتليها في كل مكان يعملون فيه.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية غارة إسرائيلية مخيم عين الحلوة حركة حماس

