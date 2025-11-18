إعلان

بالقرب من الحدود الأفغانية.. القوات الباكستانية تقتل 38 مسلحا

كتب : مصراوي

10:12 م 18/11/2025

الجيش الباكستاني

إسلام أباد - (أ ب)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن الباكستانية داهمت بناء على معلومات استخباراتية، عدة مخابئ للمسلحين في شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية وقتلت 38 مسلحا.

وقال بيان عسكري إن القوات نفذت أولا عملية أول أمس الأحد في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، وقتلت 10 من عناصر حركة طالبان الباكستانية، مضيفًا أن حملة مداهمة ثانية في منطقة شمال وزيرستان أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين آخرين من بينهم أحد قادتهم.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن شنت غارتين على منطقتي باجور وبانو في شمال غرب باكستان وتمكنت من قتل 23 من عناصر طالبان الباكستانية أمس الاثنين.

ووصف الجيش المسلحين القتلى بأنهم "خوارج"، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المسلحين الذين تقول إنهم مدعومون من أفغانستان والهند، بما في ذلك أولئك المرتبطين بحركة طالبان الباكستانية (تحريك طالبان باكستان) المحظورة، وهو ما تنفيه كابول ونيودلهي.

