كتب- محمود الطوخي

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزم المملكة زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي: "سيدي الرئيس، اليوم وغدا، سنعلن زيادة استثماراتنا من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار".

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول حرارة على كوكب الأرض.

وقبيل إعلان بن سلمان، جدد ترامب التأكيد على خطط المملكة العربية السعودية لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "لأنه صديقي (بن سلمان)، فربما تبلغ استثماراته تريليون دولار، لكن سيتوجب عليّ تحقيق ذلك"، في إشارة إلى اتفاق مسبق مع السعودية يشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين الخاص والعام.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد ترامب بجهود ولي العهد السعودي في مجال حقوق الإنسان، إذ وصفه بأنه رجل "يحظى بالاحترام الشديد"، مضيفا: "فخور بالعمل الذي قام به.. إن ما فعله في مجال حقوق الإنسان وكل شئ آخر مذهل للغاية".

واستقبل ترامب، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم، في أول زيارة منذ عام 2018.