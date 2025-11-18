إعلان

الجهاد الإسلامي تشيد بعملية غوش عتصيون بالضفة

كتب : مصراوي

04:42 م 18/11/2025

حركة الجهاد الإسلامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أشادت حركة الجهاد الإسلامي بعملية الطعن والدهس في مفترق طرق غوش عتصيون جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء: "نبارك العملية البطولية التي نفذها بطلان من أبناء شعبنا عند مفرق غوش عتصيون".

وأضافت أن هذه العمليات البطولية تأتي ردًا على جرائم عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، موضحة أن "العملية هي تأكيد على إصرار شعبنا على مواجهة سياسات البطش والتنكيل بكل الوسائل المتاحة".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيين اثنين نفذا عملية دهس وطعن في مفترق طرق غوش عتصيون.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن إسرائيليًا قُتِل متأثرًا بجروحه، كان أُصيب في عملية غوش عتصيون، وبأن اثنين أُصيبا بجروح خطيرة ورابع بجروح طفيفة.

وفرض جيش الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع عملية غوش عتصيون، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة الجهاد الإسلامي عملية غوش عتصيون بالضفة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة