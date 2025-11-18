الجهاد الإسلامي تشيد بعملية غوش عتصيون بالضفة

وكالات

أشادت حركة الجهاد الإسلامي بعملية الطعن والدهس في مفترق طرق غوش عتصيون جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء: "نبارك العملية البطولية التي نفذها بطلان من أبناء شعبنا عند مفرق غوش عتصيون".

وأضافت أن هذه العمليات البطولية تأتي ردًا على جرائم عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، موضحة أن "العملية هي تأكيد على إصرار شعبنا على مواجهة سياسات البطش والتنكيل بكل الوسائل المتاحة".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيين اثنين نفذا عملية دهس وطعن في مفترق طرق غوش عتصيون.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن إسرائيليًا قُتِل متأثرًا بجروحه، كان أُصيب في عملية غوش عتصيون، وبأن اثنين أُصيبا بجروح خطيرة ورابع بجروح طفيفة.

وفرض جيش الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع عملية غوش عتصيون، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.