الآلاف يشاركون في إضراب القطاع الخاص بصفاقس التونسية

كتب : مصراوي

04:38 م 18/11/2025

تونس- (د ب أ)

شارك آلاف العمال في إضراب عن العمل، شمل العشرات من مؤسسات القطاع الخاص في مدينة صفاقس، التي تعد العاصمة الاقتصادية لتونس، وثاني أكبر المدن في البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور.

وشهدت أكثر من 60 مؤسسة اقتصادية إضرابا شاملا اليوم الثلاثاء، بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل ، احتجاجا على تجميد الزيادات في الأجور وتعطل المفاوضات الاجتماعية والقانونية مع اتحاد الأعراف.

وخرجت مسيرة كبيرة من أمام مقر الاتحاد الجهوي لتجوب شوارع المدينة حتى مقر الولاية.

وقال الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، التي تضم قواعد نقابية ذات نفوذ قوي، إن الإضراب يأتي في ظل غلاء متواصل للمعيشة وتدهور المقدرة الشرائية.

وتحتج النقابة المركزية في العاصمة ضد تعطل مفاوضات الزيادات في الأجور مع الجانب الحكومي في ظل توتر مع السلطة.

وكانت الحكومة كشفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر موازنة 2026 عن تخصيص حوالي 344 مليون دولار لتمويل زيادات في الأجور على مدى ثلاث سنوات بين عامي 2026 و2028.

لكن اتحاد الشغل أعلن اعتراضه عن أي زيادات خارج قواعد المفاوضات الاجتماعية.

