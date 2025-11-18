وكالات

قالت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن تعد فصلًا "جديدًا ومهمًا" في العلاقات بين البلدين.

ونشرت الأميرة ريما خبر مغادرة ولي العهد السعودي المملكة متجها إلى واشنطن عبر صفحتها على منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقا.

وقالت بنت بندر: "يشرفني باسمي ونيابةً عن كافة منسوبي البعثة الدبلوماسية للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أن أرحب بسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود– يحفظه الله-، في زيارته التي تمثل فصلًا جديدًا ومهمًا في العلاقات السعودية الأمريكية".



وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن: إن الزيارة سوف "تحقق بإذن الله ما تتطلع له قيادات الشعبين الصديقين وتواصل الارتقاء بهذه العلاقة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع تعزز من مصالحنا المشتركة وتساهم في السلم والاستقرار العالمي"، حسب قولها.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي لواشنطن في البيت الأبيض، وسيعقدان لقاءً ثنائيًا في المكتب البيضاوي بعد ذلك بـ45 دقيقة قبل أن يشاركا في مأدبة غداء في تمام الساعة 12:15 ثم سيودع ترامب ضيفه عند الساعة 2:00 بعد ظهر الثلاثاء.