إصابة عشرات التلاميذ جراء حادث بين حافلة صغيرة وأخرى مدرسية في لبنان



وكالات

أكدت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حادث سير بين حافلة صغيرة وحافلة مدرسية وقع على أوتوستراد زحلة، مما أدى إلى انقلاب الحافلة المدرسية ووقوع جرحى بين الطلاب.

وحسب المعلومات فإن الـ"فان" اصطدم بحافلة مخصصة لنقل الطلاب عند مستديرة الرحاب على أوتوستراد زحلة- الكرك شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وفقا لروسيا اليوم.