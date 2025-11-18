إعلان

إصابة عشرات التلاميذ جراء حادث بين حافلة صغيرة وأخرى مدرسية في لبنان

كتب : مصراوي

08:54 ص 18/11/2025

حادث بين حافلة صغيرة وأخرى مدرسية في لبنان

وكالات

أكدت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حادث سير بين حافلة صغيرة وحافلة مدرسية وقع على أوتوستراد زحلة، مما أدى إلى انقلاب الحافلة المدرسية ووقوع جرحى بين الطلاب.

وحسب المعلومات فإن الـ"فان" اصطدم بحافلة مخصصة لنقل الطلاب عند مستديرة الرحاب على أوتوستراد زحلة- الكرك شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وفقا لروسيا اليوم.

