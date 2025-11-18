مسؤول: ترامب سيدعم مشروع قانون عقوبات روسيا إذا آل إليه القرار

وكالات

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع لفرض عقوبات على روسيا إذا احتفظ بالسلطة النهائية لاتخاذ قرار بشأن أي من هذه الإجراءات.

وأكد ترامب أنه لا يمانع أن يعمل الجمهوريون على تشريع لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا بسبب تقاعس موسكو عن التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضاف أن المشرعين قد يقبلون اقتراحه بإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات.

وقدم السناتور لينزي جراهام وعضو مجلس النواب برايان فيتزباتريك، وكلاهما جمهوريان، مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا، بما في ذلك مشتري صادراتها من الطاقة.

وقد تمهد تصريحات ترمب الأحد الطريق أمام إقرار التشريع في الكونجرس.

وأرجأ قادة مجلسي الشيوخ والنواب طرح التشريع للتصويت، إذ يفضل ترمب في المقابل فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الهند، ثاني أكبر مشتري النفط الروسي في العالم بعد الصين.

وعندما سُئل المسؤول عما إذا كان ترمب مستعدا الآن لدعم التشريع، قال: "سيوقعه. لقد أشار إلى ذلك الليلة الماضية".

لكن المسؤول أضاف أن البيت الأبيض سيصر على صياغة محددة تضمن احتفاظ ترمب بالسيطرة على العقوبات.

وقال المسؤول "كان من المهم دوما للبيت الأبيض والرئيس أن يكون هناك استثناء في حزمة العقوبات يضمن للرئيس السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن العقوبات. وما دام ذلك مدرجا، فأعتقد أن الرئيس سيرحب بتوقيع مشروع القانون".

وأفاد المسؤول بأن البيت الأبيض يواصل العمل على المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وقال "ما زلنا نعمل بالتأكيد على ذلك. لم يكن الأمر محور الاهتمام نظرا للانشغال بأكثر من قضية"، وفقا للغد.