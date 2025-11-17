البث العبرية: المفاوضات الأمنية مع سوريا وصلت لطريق مسدود



نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن المفاوضات الأمنية بين الإتفاق إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود.



وأكدت المصادر الإسرائيلية خلال تصريحات للبث العبرية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ترفض مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن انسحاب قوات الاحتلال من جميع النقاط التي تسيطر عليها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.



وقالت المصادر، إن أي انسحاب إسرائيلي محتمل من داخل الأراضي السورية سيكون فقط في إطار اتفاق سلام كامل وليس اتفاقا أمنيا وهو ما لا يبدو مطروحا في الوقت الحالي.