ألمانيا: استئناف تسليم أسلحة لإسرائيل مرتبط بالحفاظ على اتفاق غزة

وكالات

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن قرار ألمانيا بإلغاء بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل مرتبط بالحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث، أن وقف إطلاق النار "هو أساس هذا القرار، ونتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابع: "هذا يعني أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منظم، كما هو متفق عليه".

وصباح اليوم الاثنين، أعلن المتحدث، أن الحكومة سترفع أمرًا بتعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث: "إن الحكومة ستعود، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حدة في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والرد على التطورات الإضافية"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأوضح أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات المعلقة في أغسطس، اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن ألمانيا تظل ملتزمة بدعم السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، عن تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط ضغوط شعبية متزايدة بسبب الحرب في غزة.