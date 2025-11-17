إعلان

بنجلاديش: الحكم بإعدام الشيخة حسينة

كتب : مصراوي

11:26 ص 17/11/2025

الشيخة حسينة

دكا- (أ ب)

قضت محكمة في بنجلاديش اليوم الإثنين، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيس الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024 .

وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة دكا، في بث مباشر.

وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم، بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.

دعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم.

وصدر الحكم غيابيا على الشيخة حسينة ، حيث تقيم حاليا في الهند.

ووصفت الشيخة حسينة المحاكمة بأنها " صورية" غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانت تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.

بنجلاديش الشيخة حسينة محكمة

