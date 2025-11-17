

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته أن حياة النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور جرين ليست في خطر، وذلك على خلفية تصريحاتها حول تلقيها تهديدات.

قال ترامب للصحفيين: " لا أعتقد أن حياة مارجوري جرين الخائنة في خطر بصراحة لا أعتقد أن أحدا يهتم بها".

وكانت جرين قد اتهمت ترامب سابقا، أن خطابه العدواني تجاهها يحرض على تدفق التهديدات التي تتلقاها، وادعت أن ممثلي شركات الأمن الخاصة يتصلون بها محذرين بشأن سلامتها.

يأتي ذلك بعد أن قال ترامب في 15 نوفمبر الجاري إن جرين، مؤيدته السابقة، قد خانت الحزب الجمهوري لأن آراءها أصبحت يسارية، وتبرأ منها ووصفها بـ"المجنونة الثرثارة" بسبب انتقادها سياسته.

في وقت سابق، أفاد موقع "نوتوس" نقلا عن مصادر، أن جرين تريد الترشح لمنصب رئيس البلاد في الانتخابات عام 2028 لأنها تعتبر نفسها الممثل الحقيقي لحركة اجعل أمريكا عظيمة مجددا التي أسسها ترامب، بينما تنفي النائبة الجمهورية نفسها هذه الخطط، وفقا لروسيا اليوم.