وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قررت تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.



وقالت إذاعة الجيش، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت تشكيل فريق وزاري يحدد التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق.



دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في الأسبوع الماضي، إلى إجراء "تحقيق منهجي" في الإخفاقات التي أدت إلى وقوع الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر 2023.



وجاءت دعوة زامير في الوقت الذي تُواصل حكومة نتنياهو مقاومة تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الأمر.



كما جاءت دعوة رئيس الأركان عقب صدور تقرير عن لجنة خبراء كان زامير قد عينها، اختتمت به تحقيقات داخلية أجراها الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر.



وأفاد تقرير لجنة الخبراء، بأن هجوم حماس المباغت "اعتمد على معلومات استخباراتية استثنائية كانت بحوزة وحدات عديدة في الجيش الإسرائيلي"، وفق ما أوردته شبكة "بي بي سي".