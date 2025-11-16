إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بالاستعداد لهجوم واسع في غزة

كتب : مصراوي

06:38 م 16/11/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إنه يجب على قوات الاحتلال الاستعداد لاحتلال مناطق واسعة من الجهة الأخرى للخط الأصفر داخل قطاع غزة بشكل سريع.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال جولة في رفح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يعمل على تدمير جميع الأنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بقطاع غزة.

وأضاف زامير: "نملك حاليا السيطرة العملية على أكثر من 50% من قطاع غزة دون السيطرة على السكان المدنيين، ونسعى لمنع حماس من الحشد عبر التحكم في التضاريس الإستراتيجية ومعابر غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الأركان الإسرائيلي غزة إيال زامير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر