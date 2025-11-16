رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بالاستعداد لهجوم واسع في غزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إنه يجب على قوات الاحتلال الاستعداد لاحتلال مناطق واسعة من الجهة الأخرى للخط الأصفر داخل قطاع غزة بشكل سريع.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال جولة في رفح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يعمل على تدمير جميع الأنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بقطاع غزة.

وأضاف زامير: "نملك حاليا السيطرة العملية على أكثر من 50% من قطاع غزة دون السيطرة على السكان المدنيين، ونسعى لمنع حماس من الحشد عبر التحكم في التضاريس الإستراتيجية ومعابر غزة".