نتنياهو يصر على رفض الدولة الفلسطينية قبيل تصويت الأمم المتحدة

(أ ب)



شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على معارضة أي محاولات لإقامة دولة فلسطينية، وذلك قبل يوم من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار أمريكي يترك الباب مفتوحا أمام استقلال فلسطيني.



ولطالما استبعد نتنياهو استقلال الفلسطينيين، بيد أنه مع محاولة أمريكا دفع اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، يواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا دولية كبيرة لإظهار بعض المرونة.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الإثنين، على اقتراح أمريكي يمنح تفويضا أمميا لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، رغم معارضة روسيا والصين وبعض الدول العربية.



وقامت الولايات المتحدة، تحت ضغط دولي من دول يتوقع أن تساهم بقوات في هذه القوة، بتعديل القرار ليشمل موقف أقوى بشأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.



وينص القرار الآن على أن خطة ترامب قد تخلق "مسارا موثوقا" نحو إقامة دولة فلسطينية.



ويستخدم اقتراح روسي منافس لغة أقوى لصالح إقامة الدولة الفلسطينية.