إدارة ترامب تضغط على إسرائيل بشأن أزمة مقاتلي حماس برفح

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدرين إسرائيليين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح.

وقال المصدران، إن ترحيل مقاتلي حماس إلى دولة ثالثة كان من الأفكار التي تم طرحها للنقاش، مضيفين "الأمريكيون يريدون المضي قدمًا إلى المرحلة التالية وإغلاق ملف مقاتلي حماس في رفح".

وفي وقتٍ سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء لم يتعهد للأمريكيين بإطلاق سراح مقاتلي حماس المحاصرين في رفح. وهوما أكده ديوان نتنياهو أيضًا.

وقال مصدر للهيئة، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح إنشاء "ممر آمن" لإخراج عناصر من حماس العالقين في رفح جنوبي القطاع رغم المعارضة الإسرائيلية الرسمية لهذه الخطوة.

وحسب المصدر، فإنه خلال الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأمريكية تم التعهد بإخراج المقاومين المحاصرين في رفح مقابل تحييد الأنفاق، ثم إقامة مشروع تجريبي بالمدينة، يتمثل في مدينة تحتوي على سكان لا يتبعون لحماس مع نشر قوة دولية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع في 10 نوفمبر الجاري، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وعقب الاجتماع، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، إن "أي قرار بشأن مقاتلي حماس في الأنفاق يتخذ بشراكة كاملة مع الرئيس ترامب وفريقه"، مجددة التأكيد أن نتنياهو مصمم على عدم نشر أي قوات تركية في غزة.