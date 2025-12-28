إعلان

كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:08 م 28/12/2025

سرقة الهواتف المحمولة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من سرقة هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29/9/2025 ورد بلاغ إلى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من (طالبة – نجلة صاحبة الحساب – مقيمة بدائرة القسم)، أفادت فيه بتعرضها لواقعة سرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها بالطريق العام بدائرة القسم، وذلك بعد قيام سيدة مجهولة بمغافلتها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (سيدتين لهما معلومات جنائية – مقيمتين بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

