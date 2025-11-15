إسلام آباد- (د ب أ)

كشفت بيانات شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني، اليوم السبت، تعرض باكستان العام الحالي لنحو 3 ,5 مليون هجوم سيبراني على الأجهزة الإلكترونية وعن تهديدها من قبل سبعة من مجموعات التهديد المستمرة (إيه بي تي)، حسبما أفادت قناة جيو نيوز الباكستانية.

وحددت الشركة مجموعات التهديد المستمر المتقدمة (إيه بي تي) السبع التي تستهدف الحكومة الباكستانية ووكالات الاستخبارات وصناعة النفط والغاز وقطاع الشركات في محاولة لسرقة معلومات حساسة، حسبما أفادت جريدة "ذا نيوز " اليوم.

وقالت الشركة إن باكستان تتعرض لنحو مليون هجمة من هذا النوع شهريا، ما يعني أنها تواجه هجمات سيبرانية بواقع كل دقيقة.

وتسعى تلك المحاولات إلى استخراج بيانات حيوية من أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة (لاب توب) والهواتف المحمولة، وفي بعض الحالات عن طريق شبكات الواي فاي غير الآمنة.

وكشفت البيانات كذلك عن انتشار برامج الفدية وبرامج البنوك الحديثة وبرامج التجسس وبرامج البوابات الخلفية.

ودعا الخبراء إلى استخدام حزم وبرامج الحماية وإزالة الفيروسات القوية مثل إي دي آر و إكس دي آر وبرامج التنظيف السيراني .

وخلال جلسة توعية إعلامية أمس الجمعة، ركز ديمتري بيريزين خبير الأمن العالمي في كاسبريسكي، على التهديدات السيبرانية الملحة التي تواجهها البلاد ومن بينها استغلال الثغرات وبرامج الفدية والهجمات المستمرة المتقدمة.