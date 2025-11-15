كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر ودول أخرى لحل الأزمة السودانية

وكالات

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، إن السودان يعاني من أصعب أزمة إنسانية في العالم.

وأضاف بولس، في تصريحات اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر والسعودية والإمارات ومع شركاء آخرين مثل قطر وتركيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لحل الأزمة السودانية.

وتابع: "نحن على تواصل مع طرفي النزاع في السودان عن كثب"، و "نعمل على خارطة طريق لحل الأزمة في السودان".

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الجمعة، التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة، داعيًا الشعب السوداني إلى حمل السلاح ومواجهة المتمردين.

وقال البرهان في تصريحات إعلامية له الجمعة:" أنه يجب على كل السودانيين المشاركة في المعركة، وكل شخص قادر على حمل السلاح عليه التقدم".

وأكد أن حماية القوات المسلحة للسودان ووحدتها هي أهم شئ، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين، مضيفًا "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهؤلاء القتلة معنا في البلاد".

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.