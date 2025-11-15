الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة كازقيل

وكالات

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة كازقيل في شمال كردفان، بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الدعم السريع.

وقالت إن المنطقة شهدت معارك عنيفة في الأيام الماضية، تراجعت بعدها القوات المسلحة شمالًا تكتيكيًا، لتعود مرة أخرى للمنطقة الإستراتيجية الواقعة جنوب مدينة الأبيض.

وتشهد عدد من مدن كردفان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن قوات من الجيش السوداني تدخل منطقة أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة، داعيًا الشعب السوداني إلى حمل السلاح ومواجهة المتمردين.

وقال البرهان في تصريحات إعلامية له الجمعة:" أنه يجب على كل السودانيين المشاركة في المعركة، وكل شخص قادر على حمل السلاح عليه التقدم".

وأكد أن حماية القوات المسلحة للسودان ووحدتها هي أهم شئ، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين، مضيفًا "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهؤلاء القتلة معنا في البلاد".

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.