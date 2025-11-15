شبكة أطباء السودان: وفاة طبيب في ظروف غامضة



الخرطوم- (د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة طبيب بمستشفى الضعين في ظروف غامضة في غرب البلاد .

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحفي اليوم: "توفى المستر يوسف إبراهيم زكريا، اختصاصي الجراحة العامة بمستشفى الضعين، في ظروف غامضة داخل المدينة، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي بالمناطق التي تشهد انفلاتًا أمنيًا".

وأضافت أن "الفقيد ظل يؤدي واجبه الإنساني رغم ما تعرض له سابقًا من اعتقال وضرب على يد أحد أفراد الدعم السريع قبل عام، ورغم ذلك عاد إلى عمله بمستسفى الضعين لخدمة أهالي الضعين".

وأكدت الشبكة أن "وفاة الطبيب يوسف زكريا تمثل ضربة موجعة للمنظومة الصحية وتطرح أسئلة مشروعة حول سلامة الأطباء والعاملين في بيئة تفتقر لأبسط معايير الحماية".

وأشارت إلى أن "هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الكادر الصحي في مناطق سيطرة الدعم السريع، ما يجعل العمل الطبي هناك مهمة محفوفة بالخطر وتستدعي تدخلاً عاجلًا".

وطالبت شبكة أطباء السودان بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الوفاة في ظل الظروف الغامضة لرحيله، داعية المنظمات الدولية والحقوقية إلى مراقبة الوضع الصحي في تلك المناطق والضغط لمنع أي شكل من أشكال الترهيب أو الاستهداف للعاملين في القطاع الطبي.

وجددت الشبكة دعوتها العاجلة لتوفير آليات فعّالة لحماية الأطباء والعاملين الصحيين، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو العنف أو الابتزاز أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وتعد الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، وتتميز بوقوعها في ملتقى طرق بين ولايات دارفور بغرب السودان والعاصمة الخرطوم، ووبين ولايات كردفان في وسط السودان.