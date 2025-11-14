الشرطة السويدية: قتلى وجرحى في اصطدام حافلة بمحطة حافلات في ستوكهولم

ستوكهولم (أ ب)

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في العاصمة ستوكهولم.

وقالت الشرطة، إن عدة أشخاص أُصيبوا جراء الحادث، لكنها لم تقدم على الفور أي معلومات عن عددهم أو جنسهم أو أعمارهم.

وتم إبلاغ السلطات بحادث الاصطدام الساعة 3:23 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

وتتعامل الشرطة مع الحادث على أنه "قتل غير عمد"، لكنها لا تزال تحقق في ملابساته، ولم يتضح على الفور سبب وقوعه.

وتقع محطة الحافلات التي شهدت حادث الاصطدام في شارع فالهالا فيجن بحي أوستر مالم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأفادت خدمات الطوارئ، بأن الحافلة لم تكن في الخدمة ولم يكن على متنها أي ركاب، وفقًا لما ذكرته وكالة (تي تي) السويدية.