مسؤول أممي: حرق المستوطنين لممتلكات الفلسطينيين بالضفة مثير للكراهية

وكالات

قال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن إقدام مستوطنين إسرائيليين على إحراق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمر مثير للكراهية.

وأضاف الخيطان في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن صور حشود المستوطنين الإسرائيليين الملثمين وهم ينفذون هجمات إحراق في الضفة الغربية المحتلة مثيرة للكراهية، مؤكدًا أنها تعكس نمطا أوسع من العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.

وقال إن "ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمها أجزاء منها انتهاك للقانون الدولي".

بدوره، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها.