الاحتلال يعتزم بناء ما يزيد عن 26 ألف وحدة بمستوطنات الضفة

كتب : مصراوي

04:26 م 14/11/2025

مستوطنات الضفة الغربية

وكالات

ذكر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مخططات بناء استيطانية لما يزيد عن 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد عن 30 ألف دونم.

وقال المعهد، إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 194 مخططًا استيطانيًا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.

وصرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.

وقال إن "ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمها أجزاء منها انتهاك للقانون الدولي".

بدوره، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، كما طالب بتطبيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أكد أن على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا "يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة".

