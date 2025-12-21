دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى طلبات دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، المتهمة فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، بتهم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وطلب دفاع المتهم الثالث، وتضامن معه جميع دفاع المتهمين، وقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية الخاصة بدستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والمحال بناءً عليه جميع المتهمين في القضية.

وفي موضوع الدعوى، أشار الدفاع إلى أنه ليس من اختصاص رئيس هيئة الدواء المصرية تصنيف المواد الكيميائية كمواد مخدرة.

وأثبتت هيئة المحكمة طلب دفاع المتهمين في محضر الجلسة، ورفضت وقف سير الدعوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية سارة خليفة في القضية، حيث تبين أن المتهمة كانت مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عملهم واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع محمد خليفة يعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، فضلًا عن تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

