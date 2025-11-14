إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مزارعين في بيت لحم

وكالات

أُصيب عدد من الفلسطينيين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء حراثتهم لأرضهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي الرشايدة قوله، إن قوات الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي، تهاجم المواطنين أثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة "واد عياش"، إذ أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي سياق منفصل، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.

وقال إن "ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمها أجزاء منها انتهاك للقانون الدولي".

بدوره، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، كما طالب بتطبيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أكد أن على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا "يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة".