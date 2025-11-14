سول وواشنطن تجريان تدريبات بحرية مشتركة لتعزيز الردع ضد بيونج يانج

سول- (د ب أ)

أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشتركة هذا الأسبوع شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في البحر الشرقي في محاولة لتعزيز وضعهما الدفاعي المشترك، حسبما أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

واستمرت التدريبات لمدة 4 أيام من الثلاثاء إلى الجمعة، وشارك فيها أكثر من 10 سفن حربية وطائرات دورية بحرية من الجانبين، وفقا للبحرية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين الأصول التي تم نشرها للتدريبات، كانت المدمرتان المجهزتان بنظام "إيجيس" "يولجوك يي يي" و"سيو إيه ريو سيونج-ريونج" من الجانب الكوري الجنوبي.

ومن الجانب الأمريكي، شاركت حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، والطراد الصاروخي "روبرت سمولز"، والمدمرتان المجهزتان بنظام "إيجيس" "ميليوس" و"شاوب".

وقالت البحرية في بيان لها: "تم إعداد هذا التدريب لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية ... وكذلك للتعاون بين البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الأمريكية على أساس التحالف الثابت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتثير هذه التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول قلق كوريا الشمالية التي تقول أنها تستهدفها وتتذرع بها لإجراء تجاربها الصاروخية الباليستية ولتعزيز قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية.