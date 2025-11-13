إعلان

نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية

كتب : مصراوي

05:08 م 13/11/2025

نتنياهو

وكالات
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن محاكمته تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.
وأضاف نتنياهو اليوم الخميس، أنه لن يقدم طلبًا رسميا للعفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب.
ولفت إلى أنه لا يخشى السفر إلى نيويورك وسأكون منفتحا على التحدث إلى زهران ممداني إذا ثقف نفسه.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قد تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.

وكشف مكتب الرئيس الإسرائيلي تفاصيل الرسالة التي أرسلها ترامب مساء اليوم الأربعاء، إلى هرتسوج.

وقال ترامب في في رسالته أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي "نتنياهو" الذي ناضل إلى جانبي طويلا بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود إيران، هي محاكمة سياسية غير مبررة.

