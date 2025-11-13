كمبوديا تخلي قرية في ظل تصاعد التوترات مع تايلاند

بنوم بنه- (أب)

أجلت كمبوديا اليوم الخميس المئات من الأشخاص من قرية على الحدود المتنازع عليها مع تايلاند، وذلك بعد يوم من مقتل أحد مواطنيها أثناء تبادل إطلاق النار بين الدولتين.

ووقع إطلاق النار أمس الأربعاء بعد يومين من فقدان جندي تايلاندي لقدمه بعدما وطأ على لغم أثناء القيام بدورية في منطقة أخرى في الحدود.

وحملت تايلاند كمبوديا مسؤولية الانفجار، وأعلنت أنها علقت العمل بوقف إطلاق النار، الذي توسط فيه جزئيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أثارت النزاعات بين الدولتين بشأن موقع الحدود صراعا مسلحا استمر خمسة أيام في أواخر يوليو/تموز الماضي مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين.

ويذكر أن رجلا كمبوديا يدعى دي ناي قٌتل أمس الأربعاء، في حين أصيب ثلاثة آخرون في تبادل إطلاق النار.

وتم إجلاء نحو 250 أسرة من قرية بري تشان في إقليم بانتياي مينشي بشمال غرب كمبوديا، حيث وقع إطلاق النار، ونقلهم إلى معبد بوذي على بعد 30 كيلومترا من الحدود، وفقا لما قاله لي سوفاناريث نائب حاكم الإقليم.