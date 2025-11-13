ضبط فتاة تقود خلية زرع شرائح لإحداثيات مسيرات الدعم السريع

أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، ضبط فتاة برفقة 12 شخصًا آخرين، ضمن شبكة كانت تخطط لاستخدام أجهزة وشرائح إلكترونية لتتبع وتحريك مسيرات تابعة لقوات "الدعم السريع".

وبحسب مصادر مطلعة، جاءت العملية بالتنسيق مع فرع الاستخبارات في مدينة الدمازين، وتمكنت السلطات من إحباط محاولات الخلية لزعزعة الأمن في عدة مناطق بإقليم النيل الأزرق.

وأوضحت المصادر أن المتهمين كانوا متخصصين في إدخال شرائح إلكترونية ورفع الإحداثيات لمركبات مسيرات معادية، وتم ضبط عدد من الأجهزة التي تسهل هذه العمليات.

وأضافت المصادر أن المداهمة جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة لرصد تحركات مشبوهة، ما مكن القوات من توقيف الشبكة وتفكيك مخزون الأدوات والمواد التخريبية، في خطوة عملية تهدف إلى قطع أي إمدادات محتملة للعمليات العدائية.

وقد نفذت وحدات مشتركة من الاستخبارات العسكرية عمليات مداهمة متزامنة بناء على المعلومات الميدانية، في إطار جهود مستمرة لحماية المدنيين وتأمين الطرق والممرات الإنسانية. وخلال التفتيش، تم ضبط شرائح وأجهزة اتصال وأدوات تقنية مخصصة لتعطيل أنظمة المركبات، إضافة إلى مستندات وخرائط توضح خططًا مسبقة لاستهداف نقاط حساسة.