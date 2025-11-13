الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في زابوريجيا

كييف- (أ ب)

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الأربعاء، إن الجيش الروسي استولى على ثلاث بلدات في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، في إطار توسيع موسكو لعملياتها الهادفة إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق تليجرام أن الضباب الكثيف أتاح للقوات الروسية التسلل إلى مواقع أوكرانية في زابوريجيا، مشيرا إلى أن الوحدات الأوكرانية تخوض "معارك طاحنة" لصد الهجوم الروسي.

وأضاف أن أعنف المعارك لا تزال تدور في مدينة بوكروفسك المحاصرة، في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، حيث وقع نحو نصف الاشتباكات على الجبهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما شهدت مدينتا كوبيانسك وليمن في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا تصاعدا في وتيرة القتال مؤخرا.

يأتي ذلك بعد مرور نحو أربع سنوات على الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا، إذ تسيطر موسكو حالياً على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.

ومن المقرر أن تدخل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف قطاع النفط الروسي، الركيزة الأساسية لاقتصاد موسكو، حيّز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري، في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقبول بوقف إطلاق النار.