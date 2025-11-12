إعلان

بعد طلب العفو عنه.. نتنياهو يوجه رسالة شكر إلى ترامب

كتب : مصراوي

11:12 م 12/11/2025

نتنياهو وترامب

وكالات

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تقديمه طلب رسمي لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.

وقال نتنياهو في رسالته إنه يشكر ترامب على ما وصفه بـ"دعمه الرائع كعادته"، إذ أن ترامب "يدخل في صلب الموضوع مباشرة ويتحدث بواقعية".

وتلقى هرتسوغ، رسالة من ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.

وكشف مكتب الرئيس الإسرائيلي تفاصيل الرسالة التي ارسالها ترامب مساء اليوم الأربعاء، إلى هرتسوغ.

وقال ترامب في في رسالته أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي "نتنياهو" الذي ناضل إلى جانبي طويلا بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود إيران، هي محاكمة سياسية غير مبررة.

