بقوة 5.3 درجة.. زلزال قوي يضرب قبرص اليوم

كتب : مصراوي

09:44 م 12/11/2025

وكالات

هز زلزالان قويان قبرص اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزالين على بعد نحو 25 كيلومترا شمال شرق منتجع بافوس السياحي. وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن الزلزالين شعر بهما السكان في جميع أنحاء الجزيرة وحتى سواحل تركيا وإسرائيل ولبنان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي القبرصية إن الزلزال الأول الذي وقع في الصباح بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر. وهرع السكان إلى الشوارع وتم إخلاء المدارس كإجراء احترازي. وأعقب ذلك العديد من الهزات الصغيرة.

ووقع الزلزال القوي الثاني بعد الظهر، وبلغت قوته أيضا أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر، وتسبب مرة أخرى في إثارة الذعر بين السكان.

