وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كتب : مصراوي

10:11 ص 12/11/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات


توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء إلى تركيا، في زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية، فمن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، كما سيترأس مع نظيره التركي هاكان فيدان أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية في المرحلة الراهنة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية تعزيز العلاقات

