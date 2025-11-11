وكالات



أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، مساء الثلاثاء، استقالته رسميًا من منصبه، بعد ثلاث سنوات من توليه الحقيبة الوزارية.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شكر ديرمر أعضاء الحكومة وفريق عمله، مؤكدًا امتنانه للثقة التي منحها له نتنياهو خلال فترة عمله. وقال في رسالته: "أود أن أشكركم على الفرصة التي أُتيحت لي لخدمتكم عن قرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعلى ثقتكم بي لمعالجة القضايا المصيرية التي تواجه دولة إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة."

وأشار الوزير المستقيل إلى أنه لا يعلم ما يخبئه له المستقبل، لكنه سيواصل على حد تعبيره "القيام بدوره لضمان مستقبل الشعب اليهودي".

ويُذكر أن ديرمر تولّى رئاسة فريق التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى بعد إقالة رئيسي الموساد والشاباك من المهمة، وكان قد أعلن في وقت سابق عزمه على ترك منصبه، قبل أن تُرجأ استقالته بسبب الهجوم على إيران والمفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.