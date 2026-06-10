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بعد موجة أولى من الضربات.. وكالة مهر: انفجارات جديدة جنوبي إيران

كتب : وكالات

02:42 ص 10/06/2026 تعديل في 02:44 ص

دوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي البلاد

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أفادت وكالة مهر الإيرانية، بدوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي البلاد، بعد موجة أولى من الضربات الأمريكية على إيران.

وأكد التلفزيون الإيراني: "تجدد العدوان الأمريكي على مدينة جاسك"، لافتا إلى أنه لم تتعرض أي موانئ تجارية لهجمات في الموجة الأولى من الضربات الأمريكية.

يذكر أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أكد في أعقاب الضربات الأمريكية، أن الجيش الإيراني لن يترك أي هجوم أو تهديد دون رد داعيا الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا كانت تهتم بضمان أمنها.

قال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا".

وأضاف: "قواتنا المسلحة الجبارة لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد"، موجها رسالة إلى الولايات المتحدة بقوله: "غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان".

وفي ختام منشوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "تاريخ الخليج الفارسي حافل بفصول عديدة عن المصائر المأساوية للغزاة الأجانب"، وفقا لروسيا اليوم.

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