إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية داخل أراضيها |تفاصيل

وكالات

أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن تفكيك شبكة تجسس وُصفت بالمعادية للأمن الوطني، كانت تُدار من قبل أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية داخل البلاد.

وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة تسنيم أن العملية جاءت بعد “مراحل متعددة من المراقبة والرصد والإجراءات الاستخباراتية الدقيقة”، وأسفرت عن “كشف وتحطيم شبكة معادية للأمن تعمل بتوجيه مباشر من أجهزة تجسس أمريكية وصهيونية”.

وأوضح البيان أن “الكيان الصهيوني، بصفته الأداة التنفيذية للولايات المتحدة في المنطقة، وبعد إخفاقه في الحرب التي استمرت 12 يوماً، اتجه إلى تنفيذ مخططات تستهدف تقويض الأمن الداخلي الإيراني، في محاولة لتعويض خسائره العسكرية”.

وأضاف أن “هذا الكيان شكّل شبكة من عناصر وصفها بالخائنة والمضلَّلة، بهدف زعزعة استقرار البلاد خلال النصف الثاني من خريف هذا العام”، مؤكداً أن يقظة كوادر الاستخبارات الإيرانية حالت دون تنفيذ هذه المخططات، حيث تم الإيقاع بأفراد الشبكة واعتقالهم في عملية منسقة شملت عدداً من المحافظات.

وختم البيان بالتأكيد على أن “تفاصيل إضافية حول هوية الشبكة وأنشطتها ستُعلن لاحقاً أمام الشعب الإيراني”.