مباحثات تركية أمريكية بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطوات التالية لضمان الاستقرار.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن روبيو وفيدان أكدا دعمهما المستمر للجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات، أمس الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة واشنطن، تناولت وقف إطلاق النار في غزة والحرب الروسية الأوكرانية.