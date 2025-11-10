إعلان

مقتل 6 أشخاص في ضربات عسكرية أمريكية جديدة على قوارب تهريب المخدرات

كتب : مصراوي

09:42 م 10/11/2025

مهاجمة قوارب تهريب المخدرات

(د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين، إن 6 رجال قتلوا في عملية عسكرية أمريكية ضد أشخاص يشتبه أنهم من مهربي المخدرات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في تدوينة له على منصة "أكس" إن القوات المسلحة الأمريكية هاجمت سفينتين محملتين بالمخدرات في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ.

ونشر هيجست مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر إطلاق النار على قاربين واشتعال النار فيهما.

ووفقا لمسؤول دفاعي كبير، كان الستة ينتمون إلى مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية وكانوا يبحرون على طريق معروف لتهريب المخدرات.

وهاجمت القوات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة قوارب تزعم أنها تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص خلال تلك العمليات.

وقوبل هذا التحرك بانتقادات دولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تذكر أي أساس قانوني لهذه الضربات.

ودعت منظمة الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضبط النفس.

