إعلان

أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف حرب غزة بشكل فوري

كتب : مصراوي

09:05 م 10/11/2025

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الصراع في غزة.

وقالت المصادر خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، إن مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة فورا وبشكل كامل.

ووفقًا للمصادر يرحب مشروع القرار بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، كما يدعو إلى الاستئناف الكامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ويجيز مشروع القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، مع إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، مع إنشاء صندوق لدعم إعادة الإعمار.

وينص مشروع القرار على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل بحسب معايير نزع السلاح، مع وجود أمني مؤقت في محيط القطاع حتى يتم تحييد التهديدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن وقف حرب غزة أمريكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)