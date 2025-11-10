أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف حرب غزة بشكل فوري

وكالات

أكدت مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الصراع في غزة.

وقالت المصادر خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، إن مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة فورا وبشكل كامل.

ووفقًا للمصادر يرحب مشروع القرار بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، كما يدعو إلى الاستئناف الكامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ويجيز مشروع القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، مع إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، مع إنشاء صندوق لدعم إعادة الإعمار.

وينص مشروع القرار على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل بحسب معايير نزع السلاح، مع وجود أمني مؤقت في محيط القطاع حتى يتم تحييد التهديدات.