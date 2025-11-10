وكالات

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تعيين يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه نوع جديد من الفساد الذي ظهر داخل تل أبيب.

وقال لابيد خلال كلمته في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين: "إن هناك ظاهرة جديدة للفساد في مجتمعنا وآخرها تعيين يائير نجل نتنياهو في منصب رسمي".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو، متهمة بالفساد بسبب عدم تحملها مسؤولية أحداث 7 أكتوبر 2023، قائلا:"حكومتك فاسدة وكل المجتمع يعلم ذلك.. من لم يتحمل مسؤولية كارثة كبرى مثل 7 أكتوبر لا يمكن أن يكون أهلا للثقة".

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، من نتنياهو بالرحيل عن منصبه بسبب عدم تحمله حتى الآن مسؤولية 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن رئيس حكومة الاحتلال يعمل لصالح إسرائيل بل لتحقيق مصالح مجموعة من الفاسدين.

ووجه سؤال لنتنياهو بشأن حرق علم إسرائيل في أحد مظاهرات الحريديم، قائلا: "لماذا لم تحرك ساكنا لحرق علم الدولة في مظاهرات الحريديم الرافضة للتجنيد؟".

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن عدم تجنيد الحريديم يكلف الدولة 60 مليار شيكل سنويا، لافتًأ إلى أن نتنياهو لا يتحرك لأنه لا يريد إغضاب ائتلافه الحكومي الفاسد.