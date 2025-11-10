إعلان

الشرطة الهندية: مقتل 8 أشخاص في انفجار قرب القلعة الحمراء في نيودلهي

كتب : مصراوي

04:49 م 10/11/2025

الشرطة الهندية

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن المتحدث باسم الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، بمقتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار قرب القلعة الحمراء في العاصمة نيودلهي.

وصباح اليوم، عززت قوات الشرطة الهندية انتشارها بكثافة داخل وحول حرم جامعة البنجاب، في شانديجار، عقب دعوة الطلاب للاحتجاج للمطالبة بالإعلان عن انتخابات مجلس أمناء الجامعة.

وتحت شعار "حركة إنقاذ جامعة البنجاب"، ينظم الطلاب احتجاجات ضد قرار الحكومة المركزية، الذي تم سحبه لاحقا، بإعادة هيكلة هيئات إدارة الجامعة، بما في ذلك مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

ونتيجة احتجاجات الطلاب وتصاعد الانتقادات من القادة السياسيين، سحبت وزارة التعليم الهندية يوم الجمعة الماضي أمرها الصادر في 28 أكتوبر بشأن إعادة تشكيل وتكوين مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي في الجامعة.

فيديو قد يعجبك:



