الحكومة الإسرائيلية: ننسق مع ترامب بشأن مصير مقاتلي حماس العالقين

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، استعادة جثمان الضابط الإسرائيلي هدار جولدن أمس الأحد، مشيرة إلى أنه لا يزال لدى حركة حماس 4 جثامين "تجب إعادتهم بأسرع ما يمكن".

وزعمت بيدروسيان، اليوم الاثنين، أن حماس تعرف مواقع الجثامين الأربعة المتبقية "لكنهم يماطلون في إعادتهم"، مشيرة إلى أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة إعادة الجثامين الأربعة المتبقية بأسرع وقت، ونزع سلاح حماس وتشكيل قوة الاستقرار الدولية في القطاع.

وأضافت: "أي قرار بشأن مقاتلي حماس في الأنفاق يتخذ بشراكة كاملة مع الرئيس ترامب وفريقه"، مجددة التأكيد على أن نتنياهو مصمم على عدم نشر أي قوات تركية في غزة.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأمس الأحد، وصل كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه ويتكوف إلى إسرائيل لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بغزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلًا عن المساعدة في حل أزمة مقاتلي حماس العالقين.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على إسرائيل لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.