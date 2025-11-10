بينها منع مرضى السكري والسمنة… شروط جديدة لتأشيرة الولايات المتحدة

وكالات

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروطًا جديدة فيما يتعلق بتأشيرة دخول الولايات المتحدة والإقامة فيها، إذ أصدر البيت الأبيض تعليمات تفيد بمنع منح التأشيرات للأجانب الراغبين في العيش بالبلاد إذا كانوا يعانون من بعض الحالات الصحية مثل أمراض القلب، السكري أو السمنة.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى الجهات المعنية في البلاد، قالت فيها إنه يجب اعتبار الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة غير مؤهلين لأسباب جديدة تشمل العمر أو احتمالية اعتمادهم على المساعدات العامة.

ونصت التوجيهات التي أصدرتها الخارجية الأمريكية لضباط التأشيرات، على أن هؤلاء الأشخاص قد يمثلون عبئًا على المجتمع، أي استنزافًا محتملًا لموارد الولايات المتحدة بسبب حالتهم الصحية أو سنهم.

وقالت الخارجية الأمريكية في البرقية المُرسلة: "يجب مراعاة صحة المتقدم، يمكن أن تتطلب بعض الحالات الطبية بما في ذلك، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، والسكرى، وأمراض التمثيل الغذائي والسمنة، والأمراض العصبية، وحالات الصحة العقلية، رعاية طبية تُقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وبالتالي يجب رفض دخوله إلى الولايات المتحدة".

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال خبراء، إن التوجيهات الجديدة تساهم في توسيع قائمة الحالات الطبية التي يجب أخذها في الإعتبار لمنح التأشيرة بناء على الحالة الصحية للمتقدم، وفق ما نقلت شبكة "سي بي اس".